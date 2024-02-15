Футболисты клуба УПЛ отказались возвращаться в Украину из-за недавней массированной атаки

Бразильские футболисты "Днепра-1" не хотят возвращаться в Украину из-за недавнего массированного обстрела Днепра , сообщает Fcdnipro.com. По информации СМИ, центральный полузащитник Витиньо, нападающий Маркос Андре и правый защитник Гильерме Варжао после случившегося отказались выступать в нашей стране.

13 февраля в результате ночной атаки дронами по Днепру около 400 домов остались без отопления. 224 из них обслуживают коммунальные предприятия. Еще 100 домов, оставшихся без тепла – ОСМД и ЖСК. 50 – обслуживают частные компании.

20-летний Маркос Андре был взят у бразильского клуба "Ретро" в аренду на год с правом выкупа. Он успел провести лишь два поединка за днепровский клуб, отыграв в общей сложности 25 минут.

19-летний Витиньо является еще одним арендованым футболистом. Права на игрока принадлежат "Атлетико Минейро". Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Витиньо сыграл за "Днепр-1" 8 матчей.

У 20-летнего Варжао с молодежной командой "Днепра-1" подписан полноценный контракт. Футболист провел 29 игр.

18 января Витиньо и Андре отправились с клубом из Днепра в Турцию на тренировочный сбор.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за ночного обстрела 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии. После этого мэр Днепра принял решение эвакуировать одну из больниц, слить систему отопления и вывезти большое количество паллиативных больных.

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