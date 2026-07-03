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Футболистов сборной Англии заставили пить Виагру перед 1/8 финала ЧМ-2026: в чем причина

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
2,6 т.
Англичане сыграют с Мексикой
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Сборная Англии по футболу пошел на супернеординарный шаг накануне матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Мексики. Британцы и одни из хозяев турнира проведут встречу второго раунда плей-офф в ночь на понедельник, 6 июля, в Мехико.

Поединок примет легендарный стадион "Ацтека", главной особенностью которого является его расположение – 2240 метров над уровнем моря, что влияет на давление человека. Для его снижения медицинский штаб англичан прописал своим футболистам Виагру, информирует talkSport.

Футболисты сборной Англии.
Виагра.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель честно признался, что его подопечные просто не успеют адаптироваться к необычным для них условий проведения встречи. "Организм не может привыкнуть к такому за три дни. Нам нужно 12-14 дней, но у нас их просто нет" – пожаловался немецкий специалист.

Отмечается, что снижая артериальное давление в легких, Виагра будет противодействовать ощущению у английских игроков ранней усталости и головокружению, вызванным пребыванием на большой высоте, где воздух разрежен. При этом препарат не запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Томас Тухель.
Стадион "Ацтека".

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Англии ушла от позора в 1/16 финала ЧМ-2026, в которой пропустила от ДР Конго уже на седьмой минуте матча.

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