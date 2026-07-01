ЧМ-2026. Конго сенсационно забила Англии уже на 7-й минуте матча. Видео

Сборная ДР Конго вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Англии уже в дебюте встречи. Африканская команда открыла счет на седьмой минуте и поставила фаворита турнира в положение догоняющего.

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Поединок проходит 1 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Для ДР Конго это первый в истории матч плей-офф чемпионатов мира.

Автором гола стал вингер испанской "Альмерии" Бенедикт Сипенга, который отличился своим первым мячом за национальную сборную. Результативную атаку начал капитан конголезцев Шансель Мбемба, выполнивший длинную передачу со своей половины поля на левый фланг.

Мяч оказался у Сипенги в штрафной площади англичан. Футболист воспользовался свободным пространством и точным ударом низом отправил мяч в ближний угол ворот Джордана Пикфорда.

Перед началом встречи команда Томаса Тухеля считалась явным фаворитом противостояния. Однако сборная ДР Конго, которая вышла в плей-офф с третьего места в группе, сумела быстро воспользоваться своим шансом и открыть счет уже на старте матча.

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