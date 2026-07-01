ЧМ-2026. Англия ушла от позора в матче с Конго. Видео
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Сборная Англии обыграла ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Главным героем встречи стал капитан "трех львов" Гарри Кейн, оформивший дубль и обеспечивший команде выход в следующий раунд. 32-летний нападающий абил оба мяча в концовке встречи.
Матч в Атланте начался с сенсационного гола конголезцев после первого же удара. На 7-й минуте Брайан Кипенга воспользовался дальним забросом Шанселя Мбембы и точно пробил мимо Джордана Пикфорда, открыв счёт 0:1.
Англия владела преимуществом по ходу игры, однако до 75-й минуты не могла реализовать моменты. Вратарь ДР Конго Лионель Мпаси несколько раз выручил команду после ударов Джуда Беллингема и Маркуса Рэшфорда, а Йоан Висса попал в штангу.
На 75-й минуте Энтони Гордон выполнил навес в штрафную, который замкнул Гарри Кейн (1:1).
На 86-й минуте он же завершил атаку мощным ударом под перекладину после передачи Гордона, оформив победный гол.
В 1/8 финала Англия встретится с Мексикой. Матч запланирован на 6 июля и пройдёт на стадионе "Ацтека" в Мехико.
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