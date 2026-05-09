Футболиста сборной Украины выгоняют из турецкого клуба

Украинский полузащитник Александр Зубков может покинуть "Трабзонспор" уже после завершения сезона. Руководство турецкого клуба готовит встречу с футболистом сборной Украины, на которой будет принято окончательное решение по его будущему.

По информации Gunebakis, "Трабзонспор" активно занимается формированием состава на следующий сезон и параллельно оценивает игроков нынешней команды. Одним из первых на обсуждение вынесен именно Зубков.

В публикации отмечается, что последние недели украинец провел ниже ожиданий тренерского штаба и руководства клуба. На этом фоне в "Трабзонспоре" начали рассматривать вариант расставания с футболистом.

Также сообщается, что вокруг спада в игре Зубкова появились разговоры о проблемах в личной жизни, которые якобы могли сказаться на его выступлениях на поле. При этом официальных подтверждений этой информации нет.

Турецкие журналисты добавляют, что интерес к украинцу сохраняют несколько европейских клубов. Пока ни одна команда не сделала официального предложения, однако решение по будущему игрока ожидается в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее супруга Зубкова рассказала о тяжелом психологическом состоянии во время жизни в испанской Марбелье. 31-летняя женщина опубликовала два откровенных сообщения, в которых заявила, что страдает в эмиграции и хотела умереть.

Александр Зубков выступает за турецкий "Трабзонспор" с февраля 2025 года. По данным на начало прошлого года, его годовая зарплата составляет 1,45 миллиона евро в год чистыми.

