Жена футболиста сборной Украины с зарплатой 1,45 млн евро заявила, что страдает в эмиграции и хотела умереть

Супруга игрока сборной Украины Александра Зубкова рассказала о тяжелом психологическом состоянии во время жизни в испанской Марбелье. Анна сообщила, что переживала критический период и обращалась за помощью к специалистам.

31-летняя женщина опубликовала в Instagram два откровенных сообщения, в которых описала свое состояние и обстоятельства жизни за границей. В одном из постов она написала: "Еще недавно я хотела умереть. Психолог и верховая езда меня вытащили из этого состояния".

По ее словам, она уже три года живет в эмиграции и фактически одна занимается семьей и ребенком. На ней лежат лечение ребенка, поиск врачей, посещение больниц, контроль состояния после анафилактического шока, вопросы обучения и решение проблем с буллингом.

Она также сообщила о проблемах со здоровьем на фоне стресса: одновременно перенесла отит, бронхит и синусит, а также столкнулась с ухудшением зрения. По ее словам, в этот период она самостоятельно обращалась за медицинской помощью.

Зубкова заявила, что супруг не оказывал ей поддержки в сложные моменты.

"Мне п*зда. И к этому состоянию на прямую причастен мой муж, сломавший меня непосильной ношей. Мне не стыдно признаться, что я слаба! Я знаю что со временем жизнь эта перемелет и наладится. А пока я благодарна психологу и тренерам что рядом и тихо поддерживают. Ибо больше у меня никого нет", – написала Анна Зубкова.

В январе прошлого года Зубкова подала на развод, опубликовав в Instagram скриншот заявления в суд без комментариев. Также она разместила переписку мужа с предполагаемой любовницей и показала поисковые запросы эскорт-услуг, которые, по ее утверждению, были найдены в его телефоне.

Кроме того, она сообщала, что супруг критиковал ее из-за набора веса. Тогда Зубкова отмечала, что публикации не были направлены на травлю или вред карьере футболиста, а стали способом окончательно прекратить отношения. По ее словам, она не готова прощать измену.

Позднее появлялась информация о возможном примирении пары.

Весь прошлый год Анна у себя в соцсетях выкладывала фотографии с дорогими подарками, в том числе автомобилем.

Александр Зубков выступает за турецкий "Трабзонспор" с февраля 2025 года. По данным на начало прошлого года, его годовая зарплата составляет 1,45 миллиона евро в год чистыми.

Анна Зубкова окончила Национальный фармацевтический университет в Харькове, ранее работала моделью и участвовала в съемках для известных брендов. Пара поженилась в октябре 2019 года, в 2021 году у них родилась дочь.

В 2021 году в одном из интервью Зубкова рассказывала, каким должен быть ее идеал мужчины. По словам девушки, она не смогла быть вместе с партнером, который не зарабатывает либо зарабатывает слишком мало.

Для Анны нормальной зарплатой ее мужчины было б 10000 евро в месяц. Отвечая на вопрос, сколько ей нужно в месяц, чтобы ощущать себя комфортно, девушка назвала цифру в 3 тыс. евро.

