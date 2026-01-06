Футболиста сборной Украины, которого выгоняют из команды, покупает чемпион Италии – СМИ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, которого решил выгнать из итальянской "Ромы" ее тренер Джанпьеро Гасперини, близок к тому, чтобы остаться в Серии А. Наш соотечественник считается одним из главных претендентов на переход в стан действующих чемпионов страны "Наполи".

Видео дня

Об этом на своем официальном сайте информирует известный журналист Джанлука Ди Марцио. По его словам, в украинском форварде руководство неаполитанцев и их главный тренер Антонио Конте видят идеальную замену бельгийскому ветерану Ромелу Лукаку.

32-летний уроженец Антверпена ведет активные переговоры о переходе в стан португальской "Бенфики". Если Лукаку станет игроком "орлов", где выступают украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин, Довбик должен присоединиться к "Наполи".

Артем уже смирился с тем, что не входит в планы Гасперини, и принял решение покинуть "Рому". При этом своим приоритетом наш соотечественник определил продолжение карьеры в чемпионате Италии и наверняка ответит согласием на переход в неаполитанскую команду, которая в отличие от римлян играет в ЛЧ.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство "Ромы" навесило многомиллионный ценник на нападающего сборной Украины Артем Добвика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!