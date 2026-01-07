Футболиста сборной Украины, которого выгоняет 'Рома', хочет купить самый украинский клуб Португалии

"Бенфика" заинтересовалась Артемом Довбиком, который оказался на выходе из "Ромы" и больше не вписывается в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Португальский клуб, в котором играют сразу два украинских футболиста (Анатолий Трубин и Георгий Судаков), рассматривает вариант усиления атаки за счет нападающего сборной Украины, пишет Yahoo.

По информации итальянских СМИ, руководство "Ромы" выставит Довбика на трансферный рынок в зимнее окно. Украинец находится на периферии тренерского проекта Гасперини, и римский клуб готов расстаться с игроком ради высвобождения бюджета и места в составе.

Сообщается, что агенты футболиста начали активные консультации с европейскими клубами. Одним из направлений стал чемпионат Португалии, где интерес к ситуации проявила "Бенфика", возглавляемая Жозе Моуринью. Лиссабонцы изучают рынок нападающих и следят за развитием переговоров вокруг украинца.

Изначально в Италии рассматривался сценарий с участием "Наполи" и возможным обменом, однако "Рома" отказалась от подобной схемы. В римском клубе делают ставку либо на полноценную продажу Довбика, либо на экономию его высокой зарплаты, чтобы сосредоточиться на других кандидатах под стиль Гасперини.

Таким образом, "Бенфика" остается одним из клубов, которые могут воспользоваться ситуацией вокруг форварда сборной Украины, если "Рома" окончательно решит ускорить его уход уже этой зимой.

Не так давно стало известно, что Довбик отказался покидать чемпионат Италии ради трансфера в один из английских клубов.

