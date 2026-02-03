Футболист 'Вереса' сбежал из клуба на сборах в Турции и оборвал связь

Футбольный клуб "Верес" сообщил о самовольном побеге одного из своих легионеров с тренировочного сбора в Турции. 22-летний турецкий вингер Эрен Айдын покинул расположение команды без разрешения и перестал выходить на связь с клубом.

Как сообщает официальный сайт "Вереса", футболист самовольно ушел из команды во время учебно-тренировочного сбора в Турции. С тех пор Айдын не выходит на связь ни с руководством, ни с медицинским штабом.

Ранее журналист и блогер Игорь Бурбас сообщал о серьезном конфликте между игроком и клубом. По его информации, Айдын был недоволен отказом "Вереса" продать его в другой клуб, несмотря на интерес со стороны зарубежных команд.

По данным Бурбаса, зимой "Верес" получил два предложения по трансферу Айдына из чемпионата Турции и еще два из Португалии, однако все они были отклонены. Это крайне не устроило самого футболиста, который, как утверждается, был готов бойкотировать тренировки, а его агент пытался инициировать одностороннее расторжение контракта.

Также сообщалось, что сторона игрока установила дедлайн для разрешения конфликта, который истек 2 февраля.

Айдын выступает за "Верес" с сентября 2025 года, его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне легионер провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

