Футболист сломал шею, влетев в рекламный щит, и может остаться парализованым на всю жизнь. Видео

Тоголезский опорный полузащитник "Гуанси Пинго" Самюэль Асамоа получил тяжёлую травму во время матча второго дивизиона чемпионата Китая против "Чунцин Тунлян Дрэгон". 31-летний футболист сломал шею, ударившись головой о рекламный щит возле поля после того, как соперник толкнул его в борьбе за мяч.

Позднее "Гуанси Пинго" уточнила, что игрок получил несколько переломов шейных позвонков. Существует высокий риск паралича нижней части тела (потерю способности двигать ногами и частично контролировать нижние органы тела).

"Он рискует получить тяжёлое повреждение спинного мозга и пропустит все оставшиеся матчи сезона. Его карьера также может быть под серьёзной угрозой", — сообщалось в заявлении клуба.

Позже команда подтвердила, что Асамоа перенёс сложную операцию и сейчас находится в стабильном состоянии. "О ходе восстановления будет объявлено позже, после последующих обследований", — говорится в сообщении клуба.

Как уточняет китайское государственное издание The Paper, рекламный щит находился на расстоянии трёх метров от поля — в соответствии с международными стандартами.

Игрок Чунцин Тунлян Дрэгон" Чжан Чжисюн, толкнувший Асамоа в щит, получил за эпизод жёлтую карточку.

