Футболист сборной Украины забил супергол в Турции и спас команду от поражения. Видео

Украинский вингер "Трабзонспора" Александр Зубков стал ключевой фигурой матча чемпионата Турции против "Бешикташа", оформив гол и результативную передачу. Эффектный мяч 29-летнего футболиста сборной Украины в концовке встречи позволил его команде уйти от поражения и добыть ничью на своем поле.

В поединке 16-го тура турецкой Суперлиги в стартовом составе "Трабзонспора" вышли сразу два украинца: центральный защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков, тогда как Данило Сикан начал матч на скамейке запасных. Уже к перерыву хозяева уступали 1:3, однако после перерыва смогли переломить ход встречи.

На 63-й минуте Зубков отобрал мяч в штрафной "Бешикташа" и ассистировал 19-летнему полузащитнику Крайсту Оулаи, который сократил отставание. А на 84-й минуте уже Оулаи отплатил украинцу голевой передачей, выведя Зубкова на удар: точный суперудар хавбека сборной Украины установил окончательный счет 3:3.

Зубков отыграл весь матч, восемь раз пробил по воротам соперника, четырежды попал в створ, выиграл шесть позиционных дуэлей и отдал 48 точных передач из 56 возможных. В сезоне 2025/26 украинец провел за "Трабзонспор" 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и шесть ассистов.

Ничья с "Бешикташем" позволила "Трабзонспору" сохранить второе место в турнирной таблице, хотя отставание от лидера чемпионата "Галатасарая" увеличилось до четырех очков. Следующий матч команда проведет в Кубке Турции: в среду, 17 декабря, "Трабзонспор" сыграет против "Аланияспора", начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские футболисты "Трабзонспора" Александр Зубков и Даниил Сикан отличились забитыми голами в матче 33-го тура турецкой Суперлиги против "Аланьяспора". Наши соотечественники стали основными творцами победы (4:3), спровоцировав овации болельщиков, собравшихся на стадионе "Папара Парк" в Трабзоне.