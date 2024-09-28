Видео дня
Футболист сборной Украины забил роскошный гол в стиле Марадоны. Видео
Полузащитник житомирского "Полесья" Александр Назаренко отметился роскошным голом в 8-м туре Премьер-лиги. 24-летний футболист олимпийской сборной Украины забил "Карпатам", установив окончательный победный счет 3:1.
На 70-й минуте получив мяч в центральном круге Александр совершил мощный рывок в штрафную и не смотря на сопротивление защитником точным ударом отправил круглый снаряд в ворота.
В соцсетях этот гол уже сравнили с легендарным проходом Диего Марадоны на ЧМ-1986, когда он забил в ворота команды Англии.