Футболист сборной Украины забил пушечный гол-шедевр в Италии. Видео

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отметился великолепным ударом в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. 32-летний уроженец Житомира забил гол-шедевр в игре с "Сассуоло (2:1).

На 18-й минуте получив фланговую передачу от Томмазо Бальданзи игрок сборной Украины воспользовался тем, что вокруг нет нет соперников и нанес пушечный "выстрел" по воротам Ариянета Мурича.

Несмотря на то, что до рамки было 28 метров голкипер из Косово даже не шелохнулся. Все, что оставалось делать Муричу это взглядом проводить опускающийся в нижний угол мяч.

В сезоне 2025/2026 Малиновский сыграл 29 матчей в Серии А, 26 из них начал в стартовом составе. На его счету уже 6 голов и 3 результативные передачи, а общее игровое время превысило 2000 минут. В пассиве 9 желтых карточек.

После ужасной травмы, полученной осенью 2024 года, футболист полностью восстановился и уже в начале 2026 года вышел на высокий уровень. В январе его дальний удар был признан лучшим голом месяца в лиге.

12 января Малиновский установил рекорд чемпионата Италии по количеству голевых передач в исполнении представителей нашей страны. Кроме того, он остается лидером по числу голов из-за пределов штрафной площади среди игроков Серии А с момента своего перехода в чемпионат.

В матче прошло тура против "Ювентуса" 6 апреля 2026 года полузащитник вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут.

Тренерский штаб "Дженоа" использует Малиновского в роли основного креативного игрока центра поля. По данным FotMob, он входит в число лучших центральных полузащитников лиги по созданию моментов и вовлеченности в атакующие действия команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!