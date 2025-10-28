Футболист сборной Украины забил гол через 4 минуты после выхода на поле в чемпионате Италии

18-летний нападающий "Эмполи" и сборной Украины U-21 Богдан Попов забил свой пятый мяч в нынешнем чемпионате Италии в Серии B. Украинец вышел на замену на 73-й минуте матча десятого тура против "Сампдории", заменив албанца Стивена Шпенди, а уже через четыре минуты вывел свою команду вперед.

К сожалению для Богдана и его команды соперник смог отыграться. Встреча завершилась вничью 1:1.

Этот гол стал для Попова первым с 14 сентября, когда он отличился в поединке против "Специи". С тех пор форвард провел четыре игры без результативных действий, а в двух матчах вовсе оставался на скамейке запасных. Сейчас на его счету 5 голов в 10 матчах сезона, и среди украинцев в Серии B больше него забивал только нападающий "Модены" Етторе Глиоцци, у которого шесть мячей.

Богдан Попов родился 4 апреля 2007 года и является воспитанником киевского "Динамо". В детско-юношеской лиге Украины он сыграл 21 матч и забил 11 голов, после чего в 2022 году переехал в Польшу, где занимался в системе "Гурника" (Забже). Год спустя молодой украинец перебрался в академию итальянского "Эмполи", где в сезоне 2024/25 забил 10 мячей в 33 поединках молодежного чемпионата Италии.

15 августа 2025 года Попов дебютировал за основной состав "Эмполи" в Кубке Италии против "Реджаны", а уже через восемь дней — 23 августа — открыл счет своим профессиональным голам, оформив дубль в игре против "Падовы". В сентябре клуб продлил с ним контракт до лета 2028 года.

На международном уровне Попов играл за юношеские сборные Украины (U-17 и U-19), а в октябре 2025 года впервые получил вызов в команду U-21 на матчи отбора Евро-2027 против Венгрии и Хорватии.

