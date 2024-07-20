Футболист сборной Украины за 14 минут оформил дубль в Испании. Видео

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик отметился двумя забитым мячами в товарищеском поединке против французского "Монпелье". Игра в испанском Лас-Презасе завершилась со счетом 3:3.

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Пропустив первыми "Жирона" усилиями украинца смогла отыграться на 18-й минуте. Выиграв силовое единоборство у Ивана Мбаппе, Артем протолкнул круглый снаряд в ворота.

На 24-й минуте Довбик оформил дубль. Получив фланговую передачу украинский футболист одним движением сделал счет 2:1.

Ранее OBOZ.UA, ранее Артем Довбик решил продолжить карьеру в испанской "Жироне", где в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. 27-летний футболист уже сообщил своим агентам, что не будет рассматривать предложений о трансфере, а намерен помочь команде удачно выступить в Лиге чемпионов.

Довбик за 36 матчей Ла Лиги забил 24 гола и отдал 8 результативных передач, что позволило ему обойти ближайшего конкурента Александера Сьорлота из "Вильярреала". У норвежца 23 гола за сезон.

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