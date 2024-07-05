Предложили 15 млн евро: футболист сборной Украины принял решение по карьере в чемпионате Испании

Форвард сборной Украины Артем Довбик решил продолжить карьеру в испанской "Жироне", где в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. 27-летний футболист уже сообщил своим агентам, что не будет рассматривать предложений о трансфере, а намерен помочь команде удачно выступить в Лиге чемпионов.

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Об этом информирует авторитетное издание AS. По его данным, серьезный интерес к Довбику проявляли итальянский "Наполи" и английский "Вест Хэм". Клубы были готовы выплатить за нашего соотечественника 35 миллионов евро, однако сам украинец не пожелал переезжать в другой чемпионат.

Кроме того, в последние дни украинцу сделал фантастическое предложение один из клубов Саудовской Аравии. Добвику были готовы платить 15 миллионов евро в год, но форвард посчитал неприемлемым переезд в азиатский футбол.

Также украинского нападающего в качестве своей трансферной цели рассматривал мадридский "Атлетико". "Матрасники" были готовы выложить за Артема 25 миллионов евро, в то время как "Жирона" настаивала на 40.

Напомним, что Довбик в минувшем сезоне сыграл за "Жирону" 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 24 гола и 10 результативных передач.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть мадридский "Реал".

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