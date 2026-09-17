Футболист сборной Украины вышел на замену и забил победный гол полякам в Лиге Европы. Видео

Греческий "Олимпиакос" начал выступление в новом сезоне Лиги Европы с домашней победы над польской "Ягеллонией" – 2:1. Решающий вклад в успех хозяев внес украинский форвард Роман Яремчук, который отличился через 22 минуты после выхода на замену.

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Встреча в Пирее началась неожиданно для фаворита. На 20-й минуте гости открыли счет: Каетан Шмит замкнул подачу Ника Прелеца и отправил мяч под перекладину.

"Олимпиакос" постепенно перехватил инициативу и до перерыва сумел восстановить равновесие. На 43-й минуте Арманд Гонсалес первым оказался на подборе в штрафной площади и точным ударом сделал счет 1:1.

Во втором тайме хозяева продолжили давление. На 62-й минуте главный тренер выпустил на поле Яремчука вместо Гонсалеса, усилив атаку команды.

Греческий клуб заметно превосходил соперника по количеству созданных моментов. К концовке матча статистика ударов составляла 22:4 в пользу "Олимпиакоса", однако победный мяч долго не приходил.

Развязка наступила на 84-й минуте. После одной из атак Яремчук выиграл верховую борьбу в штрафной площади и точным ударом головой отправил мяч в правый угол ворот, установив окончательный счет 2:1.

До финального свистка команда из Пирея сохранила преимущество и набрала первые три очка на общем этапе Лиги Европы.

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