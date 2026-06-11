Футболист сборной Украины отказался выступать за испанский клуб и хочет его покинуть

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков уведомил руководство испанской "Жироны" о желании покинуть команду в летнее трансферное окно. 28-летний вингер не намерен выступать во втором дивизионе Испании после вылета клуба из Ла Лиги и попросил рассмотреть предложения по его трансферу.

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Как сообщает AS, украинец направил в клуб официальное письмо через своего представителя. В документе Цыганков отметил, что его дальнейшие спортивные планы "трудно совместимы с существующим проектом клуба" и выразил готовность найти решение, которое устроит все стороны.

При этом игрок не собирается в одностороннем порядке разрывать контракт или оказывать давление на руководство. В письме подчеркивается, что его позиция является открытым и добросовестным уведомлением о намерении сменить команду, а главная цель заключается в достижении взаимовыгодного соглашения.

Контракт украинца с "Жироной" действует до лета 2027 года. По данным испанского издания, интерес к футболисту уже проявляют "Аякс", "Эспаньол" и несколько клубов английской Премьер-лиги.

Цыганков выступает за "Жирону" с 2023 года после перехода из киевского "Динамо". За это время он провел 119 матчей, забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи. В минувшем сезоне украинец вошел в число лидеров команды по игровому времени, проведя на поле 2728 минут.

В то же время каталонский клуб не намерен расставаться с одним из ключевых футболистов на невыгодных условиях. По информации журналиста Алекса Луны, руководство "Жироны" сохраняет позицию, озвученную ранее: клуб рассчитывает сохранить ведущих игроков и рассматривает только предложения, близкие к сумме отступных в размере 25 миллионов евро. Ситуацию также осложняет тот факт, что "Жироне" принадлежит лишь 50 процентов прав на футболиста.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Цыганков отметился скоростным голом в 33-м туре чемпионата Испании. 28-летний футболист сборной Украины забил "Бетису" уже на 7-й минуте встречи.

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