Футболист сборной Индонезии провалился в ров, празднуя гол. Видео
На турнире в Индонезии произошёл курьёзный инцидент с нападающим юношеской сборной страны Мирзулой Фирджатуллахом. Во время матча Кубка независимости U-17 против команды Таджикистана 16-летний форвард отпраздновал гол падением в трёхметровый дренажный ров.
На 34-й минуте встречи Фирджатуллах забил ударом головой и побежал к фанатам на южной трибуне. Перепрыгнув рекламный щит, он попытался пересечь ограждение, не заметив, что за баннером скрывается глубокий канал.
Футболист исчез из поля зрения, вызвав панику у партнёров и тренеров. К счастью, он выбрался самостоятельно, отделавшись лишь судорогой, и продолжил игру.
Видео падения быстро разлетелось по соцсетям, набрав тысячи просмотров и комментариев.
Тренер сборной Нова Арианто после матча заверил, что с игроком всё в порядке, назвав случившееся "неудачным, но по-своему весёлым эпизодом". Встреча завершилась со счётом 2:2.
