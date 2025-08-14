Футболист сборной Индонезии провалился в ров, празднуя гол. Видео

На турнире в Индонезии произошёл курьёзный инцидент с нападающим юношеской сборной страны Мирзулой Фирджатуллахом. Во время матча Кубка независимости U-17 против команды Таджикистана 16-летний форвард отпраздновал гол падением в трёхметровый дренажный ров.

Видео дня

На 34-й минуте встречи Фирджатуллах забил ударом головой и побежал к фанатам на южной трибуне. Перепрыгнув рекламный щит, он попытался пересечь ограждение, не заметив, что за баннером скрывается глубокий канал.

Футболист исчез из поля зрения, вызвав панику у партнёров и тренеров. К счастью, он выбрался самостоятельно, отделавшись лишь судорогой, и продолжил игру.

Видео падения быстро разлетелось по соцсетям, набрав тысячи просмотров и комментариев.

Тренер сборной Нова Арианто после матча заверил, что с игроком всё в порядке, назвав случившееся "неудачным, но по-своему весёлым эпизодом". Встреча завершилась со счётом 2:2.

