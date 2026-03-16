Футболист европейской сборной решил выступать за Украину вместо России

Опорный полузащитник юношеской сборной Боснии и Герцеговины Сергей Игнатков решил выступать за украинскую национальную команду. 18-летний футболиста "Сараево", который родился в Требине в семье украинца и сербки, меняет спортивное гражданство ради игры за "сине-желтых".

Об этом информирует паблик Bosnian Football в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Игнатков посетил Киев, где занимался вопросом получения украинского паспорта. Соответствующее фото сам игрок выложил на странице в социальной сети Instagram.

Он провел 17 матчей за сборную Боснии разных возрастных категорий, в которых отличился одним забитым мячом. В нынешнем сезоне Сергей начал выступать за основную команду "Сараево". В его активе 12 матчей в розыгрыше национального чемпионата.

Игнатков мог выступать сразу за пять стран – Боснию и Герцеговину, Украину, Сербию, Россию и Северную Македонию. Юный футболист кроме позиции опорного полузащитника также может сыграть в центре обороны. Он отличается хорошими физическими кондициями.

