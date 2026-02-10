'Фу, как отвратительно'. Поступок 'новой любовницей Путина' назвали 'позором' и 'дном'

Знаменитая российская фигуристка Камила Валиева неожиданно занялась рекламой мессенджера MAX и моментально спровоцировала шквал негатива. Пользователи восприняли публикацию как пропаганду на фоне давления на Telegram и обрушились на спортсменку с жесткой критикой.

В своем Telegram-канале Валиева рассказала о плотном графике, поездках и тренировках, а затем подробно расхвалила MAX, подчеркнув, что сервис якобы подходит для "доверительного общения" и закрытых каналов для близких. Фигуристка призвала подписываться и "тестировать возможности", отметив, что всегда благодарна за поддержку.

Реакция в комментариях оказалась противоположной ожидаемой. Пользователи язвили, что после возвращения и восстановления четверных прыжков спортсменка предпочла говорить не о спорте, а о "преимуществах мессенджера", называя происходящее "позорищем".

Другие прямо писали, что им "нечему радоваться", обвиняли Валиеву в отработке господдержки и продаже репутации за рекламу, а сам пост называли "дном" и "зашкваром". В самых жестких формулировках фигурировали оценки вроде "Фу, как отвратительно", "никакой чести давно нет" и саркастические намеки на "доверительное общение под надзором", источник: комментарии пользователей в соцсетях.

Отдельно комментаторы обращали внимание на время публикации, напоминая о заявлении Роскомнадзора о замедлении Telegram. По их мнению, на этом фоне рекламный текст выглядел как методичка, спущенная селебрити, и вызвал еще большее раздражение.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе с Олимпиады-2022.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным, что ранее уже вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

