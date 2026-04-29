Фото Усика с флагом Украины попали под ограничения Илона Маска

Социальная сети Х, ранее известная как Twitter, наложила фильтр на несколько десятков фотографий Александра Усика, который тот разместил на своей страницы. Под запреты предпросмотра попали обычные снимки, сделанные в тренировочном зале, различных мероприятиях, где украинец выступал спикером, или на обычных встречах боксера.

Это можно увидеть во вкладке "медиафайлы" на странице Усика в соцсети, которая принадлежит Илону Маску. На превью фотографий значится предупреждение о том, что они носят деликатный характер. При этом под такой фильтр попали снимки Усика с украинским флагом, а также изображение Александра из тренировочного лагеря перед стеной с надписью UKRAINE.

Всего соцсети Илона Маска пометила деликатными 141 фотографию на странице Усика подряд. Их превью также зафильтрованы и в общей ленте украинского чемпиона.

Отметим, что украинец вернется на ринг 23 мая. На вечере бокса The Ring: Glory in Giza в Египте Усик подерется со звездой кикбоксинга Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Рико Верхувен провели дуэль взглядов накануне своего боя. Также знаменитый британец Тони Белью поставил точку в карьере украинца.

