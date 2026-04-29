Китай расширяет свою культуру и влияние. Даже на оккупированных украинских территориях. Делает это в своем стиле, не прямо, чтобы не привлечь к санкциям и не втягиваться в конфликт.

Он разворачивает около 6 000 станций мобильной связи Huawei, заменяет доллар и евро на юань и поддерживает работу предприятий через китайских инженеров, Бабель.

Huawei поставляет серверы, антенны и маршрутизаторы. Россия отрезает украинскую связь, когда оккупирует новый город. "Миранда-Медиа" подключает новую инфраструктуру на китайском оборудовании — в городах, селах и вдоль дорог.

Каранский карьер в Донецкой области работает на китайском оборудовании.

Китайские специалисты запускают и обслуживают его. Без них производство остановится. Россия использует щебень для строительства дорог и жилья.

Юань вытесняет доллар и евро. Промсвязьбанк открыл 79 пунктов обмена юаня по состоянию на конец 2025 года. Ежедневный оборот — 12,3 млн юаней. Платежи проходят, несмотря на санкции.

Каждую оплату отслеживают. С 1 февраля 2025 года предпринимателей обязали устанавливать онлайн-кассовые аппараты, преимущественно китайского производства. Россия компенсирует до 28 000 рублей за каждый. Каждая транзакция становится видимой.

Китай заходит в школы. Планируют открыть частную школу примерно на 300 учеников в Луганской области. Параллельно создают культурные центры, где учат языку, каллиграфии, китайским традициям.

Китайские журналисты работают вместе с российской пропагандой. Они ездят в престуры, снимают материалы для китайской аудитории и воспроизводят российские нарративы, без официального статуса.

Иран покупает уголь и агропродукцию из Луганщины и Запорожской области. В 2025 году расширили сотрудничество через международные форумы, в частности KazanForum. Цепи поставок уже работают.