Страны Кавказа стремятся уменьшить зависимость от 'токсичной' России: какие последствия визита Зеленского в Азербайджан

Апрель этого года был отмечен активизацией усилий украинской дипломатии в регионе Ближнего Востока, в частности, визитами в Турцию, Сирию и Азербайджан. Необходимо обратить внимание на то, что Сирия и Азербайджан сейчас являются близкими союзниками Турции, которая является историческим геополитическим соперником в Кавказском и Черноморском регионе. Фактически, визит президента Украины Владимира Зеленского в Баку можно считать продолжением углубления сотрудничества с Анкарой.

Видео дня

Одним из результатов встречи с президентом Ильхамом Алиевым стало подписание ряда договоров межгосударственного партнерства в сферах безопасности, производства дронов, энергетики, инвестиций и прочего.

Россия признала вину в сбитии азербайджанского самолета, но это не спасет испорченные отношения

Стоит вспомнить о том, что в последний год отношения между Азербайджаном и Россией были значительно испорчены сбитием азербайджанского самолета российскими системами ПВО, что затем вылилось в политическое противостояние с задержанием представителей диаспор в обеих странах, угрозами и запретами в сфере торговли и тому подобное. В итоге можно считать, что Баку добился своего, ведь Россия официально признала вину собственного ПВО и согласилась выплатить компенсации за сбитый самолет.

Интересен и тот факт, это признание состоялось 15 апреля, то есть практически сразу после визита украинских дипломатов в Турцию. Стоит отметить, что риторика российских медиа после этого признания также изменилась. В разгар дипломатического конфликта с Азербайджаном российская пропаганда активно угрожала войной и уничтожением.

После признания ошибки российские СМИ стали убеждать аудиторию, что конфликт был "кризисом эмоций" и что "страны снова друзья". Дошло до того, что российское правительство планирует расширить изучение азербайджанского языка, в частности с участием престижных академических центров, таких как Санкт-Петербургский государственный университет и тому подобное. При этом, азербайджанские эксперты называют этот шаг Кремля попыткой "сближения через образование", что ставит целью заблокировать углубление отношений, в частности, военного сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Азербайджан постепенно становится для Украины важным внешнеполитическим партнером

Стоит отметить, что еще недавно в Москве считали Южный Кавказ зоной своего особого влияния, где внешняя политика осуществляется с учетом России. Сегодня Баку принимает украинского президента, главного врага Кремля, ведет самостоятельную геополитическую игру, укрепляет связи с Турцией, развивает контакты с Европой и демонстрирует, что принимает решения исходя из собственных интересов. Для Украины визит в Азербайджан демонстрирует, что наша внешняя политика не замкнулась исключительно на западном направлении. Поэтому Киев расширяет свою дипломатическую карту, сотрудничает с Кавказом, тюркским миром, Ближним Востоком, ищет новые энергетические, логистические и политические возможности, что делает Украину субъектом большой политики.

Кроме того, Азербайджан является значимым энергетическим экспортером и важным логистическим звеном между Европой и Азией. Для Украины сотрудничество с Баку означает новые экономические и логистические маршруты, совместные энергетические проекты, гуманитарные инициативы и дополнительное внешнеполитическое партнерство. Именно с началом полномасштабного российского вторжения отношения Украины и Азербайджана стали особенными, а еще больше сблизились после сбития россиянами азербайджанского лайнера в Актау. Именно после этого была увеличена помощь Азербайджана Украине, причем гуманитарную миссию возглавляла сама вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Визит украинского президента свидетельствует об окончательном выходе Баку из зоны влияния Кремля

Но главным является то, что сам факт визита президента страны, которая уже пятый год успешно сдерживает российскую агрессию, разрушает миф о монополии влияния России на постсоветское пространство. Страны Кавказа все чаще действуют как независимые внешнеполитические игроки, ища способы уменьшить зависимость от "токсичной" Российской Федерации и найти новые политические партнерства.

Уже сегодня в Кремле уже понимают, что каждый такой визит является знаком ослабления прежней системы координат. Завершение войны в Нагорном Карабахе знаменовало собой выход Армении и Азербайджана из ловушки "вечной войны", которую 30 лет подпитывала Москва для сохранения своего влияния в регионе. Поэтому сейчас вырисовываются перспективы для создания и укрепления военно-политического союза между Украиной, Турцией и Азербайджаном для обеспечения безопасности Черноморского региона от агрессивной политики России. Явная неспособность НАТО гарантировать безопасность своих участников может привести к созданию такого рода региональных безопасностных альянсов, к которому могут присоединиться и другие причерноморские страны – Болгария, Румыния, Молдова, Грузия.