Мелания Трамп в наряде за $80 тысяч нарушила модный протокол на приеме с королем и королевой. Фото

Первая леди США Мелания Трамп нарушила королевский протокол во время государственного ужина в Белом доме, организованного в честь исторического визита монархов Чарльза III и Камиллы. В Великобритании подобные официальные мероприятия всегда проходят с установленным дрескодом "белого галстука" (white-tie), что требует от участников выбирать изысканные, но сдержанные образы. Однако жена американского президента Дональда Трампа проигнорировала это правило и надела наряд с открытыми плечами.

Мелания Трамп появилась на приеме с королем и королевой в шелковом платье без бретелек и со скульптурным силуэтом от французского дома моды Christian Dior, стоимость которого составляет около 80 тысяч долларов. Лук она дополнила светлыми замшевыми перчатками, а определенного шика добавила благодаря туфлям на каблуках. Хотя первая леди США выглядела изысканно, ее образ стал "горячей" темой для обсуждения, ведь многие поставили под сомнение его уместность на официальном мероприятии, пишет Morning Honey.

Дело в том, что готовясь к государственным визитам, британские монархи всегда тщательно относятся к выбору гардеробов. Они придерживаются дресс-кода "белого галстука", по которому женщины должны одевать вечерние платья в пол с приталенным верхом, пышной юбкой и закрытыми плечами. Главным критерием является то, что аутфит должен быть максимально сдержанным.

Королевы Великобритании в основном выбирали на государственные банкеты белые образы, а их стилистическому приему следовали первые леди, например, Мишель Обама в 2011 году. Однако Мелания Трамп решила не придерживаться протокола и одеть платье, которое в сети называют "слишком откровенным".

Однако, стоит отметить, что и сама королева Камилла предпочла довольно яркий, а не базовый образ. Ее Величество появилась на приеме в Белом доме в розовом платье в пол с длинными рукавами от Fiona Clare с мерцающей вышивкой.

Важным элементом лука жены Чарльза III стало массивное ожерелье с аметистами и бриллиантами, которое когда-то подарила бывшая герцогиня Кентская королеве Виктории, а впоследствии оно перешло в собственность королевы Марии.

