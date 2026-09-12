Фото Магучих, где "видно, что человек из Украины приехал", завирусилось в сети

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала героиней вирусного снимка с Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике. Фото из сектора соревнований, на котором спортсменка отдыхает перед прыжком, собрало тысячи просмотров в соцсетях.

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Во время трансляции соревнований камеры показали Магучих в зоне ожидания перед очередными попытками. Украинка лежала на каремате, укутавшись в спальный мешок.

Украинский блогер и волонтер Тарас Тараненко опубликовал кадр в соцсети X и сопроводил его подписью: "Видно, що людина з України приїхала: каремат, спальник, все, як треба".

Публикация быстро разошлась среди пользователей, которые отметили привычку украинских спортсменов создавать максимально комфортные условия даже непосредственно в соревновательной зоне.

"И спит при первой же возможности, потому что ночью шансы ничтожны", – написали в комментариях украинские пользователи, намекая на непрекращающиеся ночные обстрелы.

Как сообщал OBOZ.UA, На Абсолютном чемпионате мира Магучих завоевала "золото". Победный результат украинки составил 1,99 м. После этого она попыталась установить новый мировой рекорд, однако планка на высоте 2,11 м осталась непокоренной.

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