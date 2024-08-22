'Фол на Ярмоленко был 100%': Шовковский прокомментировал поражение 'Динамо' от 'Зальцбурга'

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский остался недоволен игрой команды в первом стыковом матче квалификации Лиги чемпионов с "Зальцбургом". Наставник "бело-синих" отметил, что его подопечных подвела реализация голевых моментов, что обернулось поражением 0:2.

Видео дня

Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции, информирует официальный сайт "Динамо". Также 50-летний специалист раскритиковал судейство, отметив, что в одном из моментов арбитр из Швейцарии не заметил очевидного нарушения правил на капитана киевлян Андрее Ярмоленко.

"Конечно, я недоволен игрой. Также в некотором роде я недоволен и действиями арбитра, потому что фол на Ярмоленко там был стопроцентный. И если это не пенальти, то по крайней мере очень опасный штрафной удар. Что касается игры команды, то мы создали много моментов, но игра состоит из забитых мячей, а не из созданных нами возможностей. У нас еще есть ответная игра, будем готовиться к ней – этот поединок еще не окончен. Было достаточно моментов, чтобы забивать, но где-то не удалось завершить, где-то замкнуть не успели, где-то в штангу попали. Это игра", – сказал Шовковский.

Отметим, что ответный поединок "Динамо" против "Зальцбурга" проведет уже во вторник, 27 августа.

Ранее OBOZ.UA провел тактический анализ матча "Динамо" – "Зальцбург" и назвал главные причины поражения украинской команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!