'Челси' перевернул финал с 'Бетисом' и за 5 минут выиграл Лигу конференций. Видео

Лондонский "Челси" победил "Бетис" (Севилья) в финале Лиги конференций. Решающий поединок на польской "Вроцлав Арене" завершился со счетом 4:1. Англичане уступали в начале матча, но перехватили инициативу и добыли первый в истории клуба титул в этом турнире.

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Уже на 9-й минуте испанская команда вышла вперед: Иско нашёл Эззалзули у линии штрафной, и тот, пробив не самым мощным ударом, застал врасплох Йоргенсена – 1:0. Первый тайм остался за испанцами, а "Челси" не смог реализовать ни одного момента.

Во втором тайме "Челси" начал действовать активнее. На 65-й минуте Коул Палмер навесил в штрафную, где Энцо Фернандес головой сравнял счёт — 1:1.

Спустя пять минут Палмер вновь отличился результативным действием: он обыграл защитника, эффектно развернувшись на одном месте, и прострелил во вратарскую, откуда Николас Джексон в прыжке переправил мяч в сетку — 1:2.

"Бетис" бросился отыгрываться и в результате пропустил третий гол. Джейдон Санчо, вышедший на замену за 20 минут до этого, шедевральным выстрелом в дальний угол не оставил шансов голкиперу.

Разгромную точку в дополнительное время поставил Кайседо, замкнув быструю контратаку ювелирным ударом в шестерку.

Отметим, что в решающем поединке не принял участие украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик. Несмотря на это, футболист сборной Украины, который не появляется на поле с осени из-за допингового скандала, прибыл во Вроцлав поддержать свою команду.

Напомним, что в эту субботу, 30 мая французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Милан" в субботу, 31 мая, сыграют в главном матче европейского клубного сезона. Команды из Парижа и Милана определят победителя Лиги чемпионов в первом очном противостоянии друг с другом в истории.

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