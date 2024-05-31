Финал Лиги чемпионов-2024: когда и во сколько матч 'Реал' – 'Боруссия'

Немецкая "Боруссия" и испанский "Реал" сыграют в решающем матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда из Мадрида имеет шанс выиграть самый престижный клубный трофей Европы в 15-й раз, тогда как их соперники из Дортмунда претендуют на второй кубок в своей истории

КОГДА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2024

"Реал" и "Боруссия" разыграют трофей в субботу, 1 июня. Встречу принимает легендарный стадион "Уэмбли" в столице Англии Лондоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Боруссия".

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2024: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Главный матч клубного европейского сезона начнется в традиционное для турнира время. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2024

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Ранее стало известно, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин пропустит решающий матч Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который не вошел украинец Андрей Лунин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!