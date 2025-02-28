Финал четырех Кубка Украины по баскетболу: расписание матчей, где купить билеты и яркое промо

Уже на этой неделе состоятся решающие матчи в баскетбольном Кубке Украины Favbet среди мужских команд – Финал четырех Кубка Украины состоятся 1-2 марта в Днепре в ДК "Шинник".

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По результатам первого этапа в декабре в финальный раунд вышли "Днепр", "Харьковские Соколы", "Ривне-ОШВСМ" и Черкасьски Мавпы", ставшие lucky loser – командой, проигравшей свой четвертьфинальный матч с наименьшей разницей.

Полуфинальные пары были определены путем слепой жеребьевки.

Финал четырех Кубка Украины:

Днепр, СК "Шинник"

Суббота, 1 марта. Полуфиналы

13:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы"

16:00. "Харьковские Соколы" – "Ривне-ОШВСМ"

Воскресенье, 2 марта

14:00. Финал

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Внимание! По одному билету вы можете посетить оба полуфинальных матча. На финальную игру нужно приобрести новый билет.

Последний раз Днепр принимал Финал четырех Кубка Украины шесть лет назад – в 2019 году в финальном матче хозяева обыграли "Динамо" (Одесса) 74:69 и подняли над головой трофей.

"Днепр" выигрывал Кубок Украины четыре раза и как раз хозяева будущего Финала четырех являются действующим обладателем трофея – в прошлом сезоне в ярком финальном матче в столичном ПС "Венето" "Днепр" победил "Прометей" 65:64.

Среди других участников Финала четырех будут два дебютанта этой стадии – "Ривне" и "Харьковские Соколы", а вот "Черкаськи Мавпы" выигрывали Кубок Украины в 2011 году.

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