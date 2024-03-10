Определился победитель Кубка Украины по баскетболу-2024

Баскетбольный клуб "Днепр" одержал победу в финальном матче Кубка Украины, победив в решающей игре "Прометей". Матч в Киеве на площадке Дворца спорта "Венето" завершился со счетом 65:64.

Днепр удерживал лидерство большую часть игры, но как в первой, так и во второй половине матча Прометею удавалось возвращаться. Под занавес второй четверти команда Александра Пащенко сравняла счет – на большой перерыв команды ушли при счете 30:30.

Когда казалось, что Днепр контролирует ход игры во второй половине, получив в середине четвертой четверти максимальные в этом матче 13 очков преимущества, Прометей совершил еще один рывок. Команда Высшей лиги выиграла отрезок 8:0 и сократила отставание до минимума.

Произошло это после очень своевременных попаданий с дальней дистанции от Бублика и Климова. Игорь мог поставить яркую победную точку на последних секундах, но выполняя бросок из центра площадки, не попал.

Прометей дал очень достойный бой лидеру Суперлиги, уступив только одно очко. Команда из Слобожанского лучше соперника двигала мяч и выиграла подбор, Днепр имел лучшие бросочные показатели.

Главным героем матча стал защитник Днепра Максим Закурдаев, набравший в финальном матче 22 очка, реализовав 3 из 8 трехочковых. У Прометея 13 очков, 5 подборов и 3 передачи набрал разыгрывающий Игорь Климов.

Выиграв финал четырех в столице, Днепр завоевал свой пятый Кубок Украины в истории.

Кубок Украины. Финал

Киев, ПС Венето-Спорт

Прометей - Днепр 64:65 (8:16, 22:14, 16:27, 18:8)

Прометей: Клевзуник 14 + 9 подборов, Климов 13 + 5 подборов + 3 передачи - 3 потери, Клебан 9 + 8 подборов + 2 перехвата, Безима 2, Петренко 0 - старт, Головчик 12 + 4 передачи, Шавгаров 8 + 3 передачи, Бублик 6, Безима 2, Сандул 0+9 подборов

Днепр: Закурдаев 22, Горобченко 8 + 5 подборов + 3 передачи - 4 потери, Конев 9 + 6 подборов, Бондарчук 7, Тимофеенко 4 - старт, Дубоненко 6, Ольховецкий 5, Колдомасов 2, Сипало 2, Сорочан 0, Тарасенко 0