Скандальная российская фигуристка Камила Валиева объявила о возвращении на соревновательный лед и пообещала показать новую программу на Кубке Первого канала в марте. Заявление 19-летнец спортсменки, сделанное сразу после окончания дисквалификации, вызвало в России не столько восторг, сколько волну раздражения, обвинений в блате, показном пиаре и коммерциализации камбэка.

25 декабря 2025 года завершилась дисквалификация Валиевой за триметазидин, после чего она публично заявила о планах выступить на чемпионате России по прыжкам и на Кубке Первого канала. В своем посте фигуристка сделала акцент не только на спортивных целях, но и на запуске совместного спецпроекта с букмекерским партнером, а также на мастер-классах, встречах и эксклюзивном контенте для болельщиков.

Такой формат возвращения стал главным раздражителем для части аудитории. Пользователи указывали, что камбэк сопровождается пафосной рекламной кампанией и выглядит как заранее подготовленный коммерческий продукт, а не честное спортивное возвращение. "Сколько пафоса", — написал пользователь, обсуждая публикацию Валиевой. Другие прямо называли текст "слащавым" и "неестественным", задаваясь вопросом, кто является его автором.

Отдельную волну негатива вызвал сам факт участия Валиевой в Кубке Первого канала. Комментаторы усомнились в принципах отбора и предположили, что ради фигуристки федерация снова "откроет отдельную калитку". "А по какому принципу она там выступит? Она была в топ-6 на чемпионате России? Или спортсменка, не выступавшая два года, получила отдельную квоту от федерации? Какой же фарс", — написал один из пользователей. Другие отмечали, что из-за этого кто-то из фигуристок, прошедших сезон и отбиравшихся честно, может остаться за бортом турнира.

Звучали и более жесткие формулировки. Валиеву обвиняли в навязчивом присутствии в инфополе и усталости от ее фамилии, а также напоминали о допинговом деле. "Камила, скажи лучше, откуда допинг?" — написал пользователь в комментариях. Еще одна популярная претензия касалась не возвращенных наград и призовых. "Фу прям, пиар голимый от букмекеров. Позор, конечно. Камила, верни медали и призовые и потом спокойно участвуй где хочешь", — заявил комментатор, собрав поддержку других пользователей.

Часть аудитории подчеркивала, что речь вообще не идет о полноценном возобновлении карьеры. По мнению критиков, Валиева планирует выступать лишь на локальных коммерческих стартах без международной перспективы, используя имя для заработка и рекламы. "Это не возвращение карьеры, а местные придуманные турниры. КПК и прыжковый. Реклама от доброфона, не более того", — написал пользователь, усомнившись в спортивной составляющей заявленных планов.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве 31 января и 1 февраля.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В анализе россиянки на Олимпиаде-2022 обнаружили триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

В феврале-2024 Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы главаря Кремля.

