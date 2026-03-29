ФИФА официально объявила о новых правилах футбола на чемпионате мира
Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила ряд изменений в правилах, которые будут действовать на чемпионате мира 2026 года. Нововведения касаются борьбы с затягиванием времени, расширения полномочий VAR и ужесточения дисциплинарных норм.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных и станет крупнейшим в истории. На его матчах начнут применять сразу пять обновленных регламентов.
Одно из ключевых изменений связано с заменами: футболисты обязаны покидать поле в течение 10 секунд. В случае нарушения этого требования выходящий игрок сможет появиться только через минуту, и команда временно останется в меньшинстве.
Также введено ограничение на ввод мяча в игру при ауте и ударе от ворот: на это отводится пять секунд. При несоблюдении времени владение будет передано сопернику.
Отдельное правило касается оказания медицинской помощи: после восстановления игрок обязан покинуть поле и сможет вернуться только через минуту. Исключение предусмотрено, если травма получена в результате нарушения, за которое показана карточка.
Система VAR получит дополнительные полномочия: теперь она сможет проверять эпизоды со второй желтой карточкой, приводящей к удалению, а также ошибочно назначенные угловые удары.
Еще одно изменение касается взаимодействия с арбитром: право обращаться за объяснениями остается только у капитана команды. Остальные игроки за попытки давления на судью могут быть наказаны желтой карточкой.
