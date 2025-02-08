ФИФА официально дисквалифицировала национальную сборную страны, которая отказалась играть с Россией

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Пакистанской федерации футбола из-за несоблюдения требований по пересмотру устава. Это изменение должно было обеспечить проведение справедливых и демократических выборов руководства. Санкции будут сняты, если федерация утвердит предложенный ФИФА и Африканской конфедерацией футбола устав.

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Кроме того, ФИФА отстранила Конголезскую футбольную ассоциацию, обвинив ее в вмешательстве третьих сторон в работу организации. Для восстановления членства необходимо вернуть полный контроль над штаб-квартирой и отказаться от попыток сменить официальных лиц, признанных ФИФА и АФК.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация футбола Пакистана в январе отказалась от проведения товарищеского матча с Россией. В организации заявили, что "в 2025 году такой возможности нет".

Матч между сборными должен был состояться в октябре 2024 года, но также был отменён. Также не захотела связываться с Россией и Танзания.

До этого сразу пять сборных отказались встречаться с командой России в октябре прошлого года, что вызвало невероятные эмоции у болельщиков.

15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

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