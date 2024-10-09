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Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
Найден 'топ-соперник': сборная России по футболу сыграет с 'людьми из Пакистана'. В сети поднялся истеричный смех

Сборная России по футболу, вероятнее всего, в октябре проведет товарищеский матч с неофициальной сборной Пакистана. По крайней мере, о такой опции заявил главный тренер команды из РФ Валерий Карпин, отметив, что не видит смысла в таком спарринге.

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"Матч вроде бы состоится, но это не точно. С Пакистаном. С людьми из Пакистана. Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет. Если будет официальная анкета от сборной Пакистана, то хорошо. Как будет на самом деле, я не знаю", – рассказал Карпин.

Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех
Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех

Читатели портала Sports.ru вновь не прошли мимо такой новости и высмеяли свою команду. Некоторые болельщики призвали игроков свой любимых клубов покинуть сборную.

Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех
Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех

"Можно еще ответку организовать. Со сборной Пакистана по неофициальному футболу", "С людьми из Пакистана. Вежливыми?", "Можно выставить Россию 25", "Сверху из МИДа надавят, Карпин сглотнет слюну и сыграет против кого угодно. В тоталитарной стране только так и никак иначе", "Армейцы, уезжайте домой из этого гадюшника", – пишут в комментариях.

Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех
Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех
Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех
Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех
Найден "топ-соперник": сборная России по футболу сыграет с "людьми из Пакистана". В сети поднялся истеричный смех

Как сообщал OBOZ.UA, сразу пять сборных отказались встречать с командой России в октябре, что вызвало невероятные эмоции у болельщиков.

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