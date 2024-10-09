Найден 'топ-соперник': сборная России по футболу сыграет с 'людьми из Пакистана'. В сети поднялся истеричный смех

Сборная России по футболу, вероятнее всего, в октябре проведет товарищеский матч с неофициальной сборной Пакистана. По крайней мере, о такой опции заявил главный тренер команды из РФ Валерий Карпин, отметив, что не видит смысла в таком спарринге.

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"Матч вроде бы состоится, но это не точно. С Пакистаном. С людьми из Пакистана. Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет. Если будет официальная анкета от сборной Пакистана, то хорошо. Как будет на самом деле, я не знаю", – рассказал Карпин.

Читатели портала Sports.ru вновь не прошли мимо такой новости и высмеяли свою команду. Некоторые болельщики призвали игроков свой любимых клубов покинуть сборную.

"Можно еще ответку организовать. Со сборной Пакистана по неофициальному футболу", "С людьми из Пакистана. Вежливыми?", "Можно выставить Россию 25", "Сверху из МИДа надавят, Карпин сглотнет слюну и сыграет против кого угодно. В тоталитарной стране только так и никак иначе", "Армейцы, уезжайте домой из этого гадюшника", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу пять сборных отказались встречать с командой России в октябре, что вызвало невероятные эмоции у болельщиков.

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