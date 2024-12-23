14 клубов Украинской Премьер-лиги отправились на зимние каникулы. Матчами 17-го тура завершилась первая часть чемпионата Украины. В нем 16 клубов ведут борьбу не только за призовые места, а из право остаться на следующий сезон в УПЛ.

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Вот команды, которые пока занимают первые пять мест в турнирной таблице: 1. Динамо – 43 очка (17 матчей); 2. Александрия – 38 (17); 3. Шахтер – 33 (16); 4. Кривбасс – 31 (16); 5. Полесье – 27 (17). А вот пятерка аутсайдеров: 12. Ворскла – 16 (17); 13. Левый берег – 16 (17); 14. Оболонь – 14 (17); 15. Черноморец – 12 (17); 16. Ингулец – 9 (16).

Возобновится наш главный турнир 22 февраля, финиш запланирован на 24 мая. В мае определятся представители украинского футбола в еврокубках. Напомню, в еврокубковом сезоне-2025/2026 только четыре наших клуба выступят в еврокубковых турнирах: одна – в Лиге чемпионов (стартует со второго квалификационного раунда), одна – в Лиге Европы (с первого квалификационного раунда), две – в Лиге конференций (со второго квалификационного раунда).

"Шахтер" и "Динамо" сезон продолжают

Игроки 14 клубов и их тренеры пока отдыхают. А футболистам "Шахтера" и "Динамо" не до отдыха. Они продолжают выступать в еврокубках, которые проходят по новому формату. В Лиге чемпионов и Лиге Европы выступают по 36 клубов, которые собраны в единую таблицу в каждом из турниров. Команды проводят по восемь матчей с разными соперниками. Восемь лучших команд из 36-ти участников выходят напрямую в плей-офф – 1/8 финала. Команды, которые окажутся на местах с 9-го по 24-е, в двухматчевых противостояниях 1/16 финала будут оспаривать путевки в следующую стадию. Клубы, которые финишируют на позициях с 26-й по 36-ю, прекращают борьбу в еврокубках.

По шесть матчей в своих турнирах провели уже наши клубы. Вот результаты игр с участием "Шахтера" в Лиге чемпионов: "Болонья" - "Шахтер" - 0:0, "Шахтер" - "Аталанта" - 0:3, "Арсенал" - "Шахтер" - 1:0, "Шахтер" - "Янг Бойз" - 2:1, ПСВ – "Шахтер" - 3:2, "Шахтер" - "Бавария" - 1:5. Заключительные два матча в группе чемпион Украины сыграет в январе: 22-го числа с французским "Брестом", 29-го – с дортмундской "Боруссией". Пока в активе донецкого клуба 4 очка.

Вот результаты игр, которые в Лиге Европы провело киевское "Динамо": "Динамо" - "Лацио" - 0:3, "Хоффенхайм" - "Динамо" - 2:0, "Рома" - "Динамо" - 1:0, "Динамо" - "Ференцварош" - 0:4, "Динамо" - "Виктория" - 1:2, "Реал Сосьедад" - "Динамо" - 3:0. Заключительные два матча в группе вице-чемпион Украины проведет в январе: 21-го числа с турецким "Галатасараем" и 30-го – с латвийским РФШ.

Пожелаем дончанам и киевлянам успехов в январских матчах.

Вышли в финальную часть

В хорошем настроении встречают 2025 год футболисты молодежной сборной Украины. Они досрочно вышли в финальную часть Евро-2025 (U21). Континентальное первенство пройдет в Словакии с участием 16 сборных своих стран.

В составе нашей команды выступали игроки украинских клубов: "Динамо", "Шахтера", "Карпат", "Металлиста 1925", "Ворсклы", "Полесья", "Зари", а также их ровесники, играющие в европейских клубах: "Трабзонспор" (Турция), "Слован" (Чехия), "Брентфорд" (Англия), "Легия" (Польша).

В отборочной группе F нашими соперниками были команды Англии, Северной Ирландии, Сербии, Люксембурга и Азербайджана. "Желто-синие" заняли второе место, уступив одно очко сборной Англии. Возглавлял нашу сборную 47-летний испанский специалист Унаи Мельгоса. В свое время он работал в "Атлетике" (Бильбао), "Малаге", также находился в киевском "Динамо", когда "бело-синих" возглавлял Сергей Ребров (испанец был старшим тренером юношеской команды), также был в тренерском штабе Сергея Станиславовича, когда тот работал в "Ференцвароше" (Венгрия) и "Аль-Айне" (ОАЭ). Именно по рекомендации Реброва испанец возглавил нашу молодежную сборную – и не подвел его.

Впервые бронзовые призеры

Порадовала национальная сборная Украины по футзалу на чемпионате мира, который проходил в Узбекистане. Наша команда впервые в своей истории стала бронзовым призером. Хотя путь на турнире подопечных Александра Косенко получился тернистым. После обидного поражения от Аргентины в стартовом поединке (1:7) "желто-синие" уверенно обыграли Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), благодаря чему вышли в 1/8 финала. Там украинцы в напряженном противостоянии оставили за бортом Нидерланды (3:1), затем убрали со своего пути Венесуэлу (9:4), но в полуфинале споткнулись на бразильцах. Ведя после первого тайма – 1:0, наши ребята в минимально уступили (2:3). В матче за третье место "желто-синие" разгромили команду Франции – 7:1, а в финале сошлись команды, которые единственные обыграли Украину на турнире – Бразилия и Аргентина. В итоге "золото" завоевали бразильцы, одержавшие победу над своими извечными соперниками аргентинцами – 2:1.

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