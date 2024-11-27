Фейл дня: 'Манчестер Сити' лишился победы, выигрывая 3:0 в матче Лиги чемпионов. Видео

Английский "Манчестер Сити" провел очередной провальный матч в текущем сезоне. После пяти подряд поражений во всех турнирах подопечные Хосепа Гвардиолы умудрились на своем поле упустить победу в поединке Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда", выигрывая по ходу встречи 3:0.

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Для "горожан" матч представлялся отличной возможность вернуть себе утраченную уверенность. Англичане непрерывно атаковали ворота соперника, но открыть счет смогли лишь за минуту до перерыва. Гол на свой счет записал супербомбардир Эрлинг Холанд, который реализовал пенальти.

А в начале второго тайма футболисты "Сити" за три минуты отличились еще дважды усилиями того же Холанда и немецкого хавбека Илкая Гюндогана и, казалось, решили исход встречи.

Однако в завершающей стадии поединка хозяева поля за 15 минут умудрились пропустить три гола. Сначала счет размочил форвард "Фейеноорда" Анис Хадж-Мусса. Затем его коллега по амплуа Сантьяго Хименес, который вышел на замену, сделал преимущество англичан минимальным.

А на 89-й минуте центральный защитник команды из Роттердама Давид Гацко шокировала болельщиков "Манчестер Сити", лишив их долгожданной победы.

После поединка команда Гвардиолы опустилась на 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Впереди "горожан" сложнейшие выезды к "Ювентусу" и ПСЖ, а также домашняя игра с бельгийским "Брюгге".

Как сообщал OBOZ.UA, киевский судья Николай Балакин получил очередное назначение на матч Лиги чемпионов и вошел в историю украинского футбола.

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