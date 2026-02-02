ФБУ сообщила о снятии "Кривбасса" с розыгрыша Суперлиги GGBET
Баскетбольный клуб Кривбасс (Кривой Рог) официально уведомил Федерацию баскетбола Украины о приостановлении своего участия в XXXV чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд сезона 2025/2026 в Суперлиге GGBET.
Соответствующее обращение поступило в адрес ФБУ в связи с прекращением финансирования клуба со стороны спонсоров и партнеров.
В своем письме руководство клуба также обратилось в исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины с просьбой рассмотреть вопрос сохранения за БК "Кривбасс" места в Дивизионе "А" на сезон 2026/2027 годов на ближайшем заседании.
На момент приостановки выступлений "Кривбасс" выиграл пять последних матчей регулярного чемпионата и занимал четвертое место в турнирной таблице с показателем 13 побед и 7 поражений.
