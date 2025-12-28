Харлан сделала заявление после допуска России на турниры под своим флагом и гимном

Знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан раскритиковала решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских кадетов и юниоров ко всем соревнованиям по фехтованию с национальной символикой и гимном. Титулованная украинская саблистка заявила, что такие шаги подрывают сам принцип нейтралитета и выглядят как поддержка агрессии против Украины.

По словам Харлан, FIE сначала прикрывалась "олимпийскими принципами", разрешая участие так называемых нейтральных атлетов, которые при этом открыто поддерживают режим Путина. Теперь же федерация, как отметила спортсменка, пошла еще дальше, вернув на турниры кадетов и юниоров с российским флагом, гимном и национальными символами.

Украинская фехтовальщица подчеркнула, что для нее это решение является абсолютно неприемлемым на фоне продолжающейся войны. Она напомнила, что Украина переживает уже 1 399 дней полномасштабного вторжения и почти 12 лет войны, сопровождающейся убийствами, оккупацией, похищениями и террором, которые осуществляются под теми же символами.

"Я не могу воспринимать эти решения иначе как молчаливую поддержку агрессии против моей страны, моего народа и моей семьи. Я верю, что спорт может быть голосом справедливости, но для этого нужна смелость называть вещи своими именами", — написала Харлан у себя в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение о полном снятии с российских спортсменов санкций и ограничений, которые были наложены в феврале 2022 года. Организация допустила представителей страны-агрессора к своим турнирам под национальным флагом и с гимном.

