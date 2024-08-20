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Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

Елена Павлова
Спорт Oboz
3 минуты
2,3 т.
Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

Бронзовый призер Олимпиады-2024 в прыжках в высоту австралийка Элеанор Паттерсон в свое время не просто посещала Донецк, но выигрывала соревнования на территории Донбасса. Конкурентка Ярославы Магучих и Ирины Геращенко восхищается украинками, которые во время турниров несут свое послание миру о том, что происходит в их стране.

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Во время общения со СМИ и, в частности, с корреспонденткой OBOZ.UA на Играх в Париже Паттерсон поделилась воспоминаниями о победе на юниорском чемпионате мира-2013, который проходил еще в украинском Донецке.

Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

"Да, я выиграла тот юниорский чемпионат мира. Это был мой первый в жизни выезд за границу – в Украину. Это была отличная поездка. Мне тогда было всего 17 лет, я впервые в жизни уехала за границы Австралии и оказалась так далеко от дома . И прекрасно проводила время в Донецке", – рассказала 28-летняя Элеанор.

"Для меня особое ощущение, когда говорю с Ярославой и Ириной об Украине, потому что имею представление об этой стране", – добавила австралийка, которая 11 лет назад в столице Донбасса соревновалась с Юлией Левченко, которая тогда не попала в призовую тройку.

Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

Также чемпионка мира-2022 из штата Виктория выразила свою поддержку украинским высотницам и нашей стране, страдающей от российской агрессией.

"Нам не нравится, когда люди думают, что спорт вне политики, потому что на самом деле это не так. Приятно видеть, как девушки приезжают и выступают за Украину. Ведь девушки приносят в спорт свое послание, чтобы осветить происходящее в их стране. Приятно видеть, что делают украинки, особенно Ярослава", – призналась Паттерсон.

Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам
Как происходил разбор завалов

На Олимпийских играх-2024 Элеанор разделила третье место с украинкой Геращенко, когда чемпионкой стала Магучих, а второе место заняла еще одна австралийка Никола Олислагерс.

Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

"Это было несколько очень напряженных минут, когда прыгала Геращенко, потому что она могла взять высоту 1,98. Но сейчас очень счастлива. Не могу представить лучшего человека, чем Ирина, чтобы разделить с ней третье место – она замечательная. На пьедестале нас было четверо, мы постоянно соревнуемся друг с другом, сильно уважаем друг друга. Потому это был очень красивый момент. Когда играл гимн, я была рада, что камера снимала Ярославу, потому что я так плакала", – не удержалась Паттерсон.

Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

А еще Элеанор признается, что украинки и австралийки постоянно подталкивали друг друга к тому, чтобы прыгать выше.

"В спорте легко показать свое эго, когда соревнуешься. Но, думаю, мы в прыжках в высоту имеем много уважения, понимания и поддержки друг к другу, у том числе и к украинкам. Убираем его, чтобы узнать, как обстоят дела у девушек дома, зная, какие трудности они там испытывали", – отметила австралийка. 

Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

"Для меня прекрасно просто быть частью всего этого, а также видеть, как украинки находят силы достигать такого уровня в трудностях, которые испытывает их страна", – сказала Паттерсон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ.

Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

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