Ездила в Донецк и отлично проводила время: соперница Магучих рассказала о соревнованиях на Донбассе и отношении к украинкам

Бронзовый призер Олимпиады-2024 в прыжках в высоту австралийка Элеанор Паттерсон в свое время не просто посещала Донецк, но выигрывала соревнования на территории Донбасса. Конкурентка Ярославы Магучих и Ирины Геращенко восхищается украинками, которые во время турниров несут свое послание миру о том, что происходит в их стране.

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Во время общения со СМИ и, в частности, с корреспонденткой OBOZ.UA на Играх в Париже Паттерсон поделилась воспоминаниями о победе на юниорском чемпионате мира-2013, который проходил еще в украинском Донецке.

"Да, я выиграла тот юниорский чемпионат мира. Это был мой первый в жизни выезд за границу – в Украину. Это была отличная поездка. Мне тогда было всего 17 лет, я впервые в жизни уехала за границы Австралии и оказалась так далеко от дома . И прекрасно проводила время в Донецке", – рассказала 28-летняя Элеанор.

"Для меня особое ощущение, когда говорю с Ярославой и Ириной об Украине, потому что имею представление об этой стране", – добавила австралийка, которая 11 лет назад в столице Донбасса соревновалась с Юлией Левченко, которая тогда не попала в призовую тройку.

Также чемпионка мира-2022 из штата Виктория выразила свою поддержку украинским высотницам и нашей стране, страдающей от российской агрессией.

"Нам не нравится, когда люди думают, что спорт вне политики, потому что на самом деле это не так. Приятно видеть, как девушки приезжают и выступают за Украину. Ведь девушки приносят в спорт свое послание, чтобы осветить происходящее в их стране. Приятно видеть, что делают украинки, особенно Ярослава", – призналась Паттерсон.

На Олимпийских играх-2024 Элеанор разделила третье место с украинкой Геращенко, когда чемпионкой стала Магучих, а второе место заняла еще одна австралийка Никола Олислагерс.

"Это было несколько очень напряженных минут, когда прыгала Геращенко, потому что она могла взять высоту 1,98. Но сейчас очень счастлива. Не могу представить лучшего человека, чем Ирина, чтобы разделить с ней третье место – она замечательная. На пьедестале нас было четверо, мы постоянно соревнуемся друг с другом, сильно уважаем друг друга. Потому это был очень красивый момент. Когда играл гимн, я была рада, что камера снимала Ярославу, потому что я так плакала", – не удержалась Паттерсон.

А еще Элеанор признается, что украинки и австралийки постоянно подталкивали друг друга к тому, чтобы прыгать выше.

"В спорте легко показать свое эго, когда соревнуешься. Но, думаю, мы в прыжках в высоту имеем много уважения, понимания и поддержки друг к другу, у том числе и к украинкам. Убираем его, чтобы узнать, как обстоят дела у девушек дома, зная, какие трудности они там испытывали", – отметила австралийка.

"Для меня прекрасно просто быть частью всего этого, а также видеть, как украинки находят силы достигать такого уровня в трудностях, которые испытывает их страна", – сказала Паттерсон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ.

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