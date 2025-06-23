Европейские клубы собираются на вылет? Анонс игр 3-го тура клубного ЧМ по футболу

Клубный чемпионат мира подытоживает первую стадию - совсем скоро начинается 3-й тур группового этапа. Несколько команд уже квалифицировались в плей-офф, но в отдельных группах борьба в разгаре. Смогут ли аутсайдеры попасть в следующий раунд? Потеряет ли Европа половину своих представителей? OBOZ.UA собрал для вас самые интересные пары, которые обязательно следует посмотреть.

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"Бенфика" - "Бавария": есть ли силы у португальцев?

Мы спросили где он - и он ответил. Кейн все же приехал на КЧМ: в прошлом матче дал гол с ассистом, чем спас команду от ничьей с "Бока Хуниорс". Теперь состоится классическое европейское противостояние. "Бенфика" и "Бавария" только-только встречались в ЛЧ - и вот вам снова. Но на этом турнире немцы свои задачи решили, тогда как Трубин и команда крепко держат в руках калькуляторы - столько вероятностей итогов нет ни в одном из квартетов. В параллельном матче все понятно: "Бока" победит "Окленд". Но орлам можно и проиграть 0:1, тогда очков с ними будет поровну, если новозеландцы пустят меньше 6 мячей. Но каждая следующая ошибка от украинца будет приближать к плей-офф именно аргентинцев. Надо, чтобы Отаменди в дальнейшем держал капитанскую планку - нам хватит и ничьей. Начало матча - 24-го июня в 22:00 по Киеву.

"Атлетико" - "Ботафого": неожиданный лидер группы

После куража "ПСЖ" показалось, что в этой группе все решено и матрасники едут домой. Но на сцену вышел "Ботафого" - и отправил розовые мечты Энрике обратно на Землю. Теперь парижане встретятся с аутсайдером группы - "Сиэтл" хоть и проиграет, но может больно укусить. И каким же интересным выглядит, вероятно, центральный матч 3-го тура. ФИФА обращает внимание, что в составе "Атлетико" наибольшее количество ЧМ. Похоже, через такой чемпионский стиль хотят зарядить команду на выигрыш и продолжение участия в соревнованиях. У бразильцев другая примета - Игор Жезус. Это такой себе Родри: если он забивает, то команда не проигрывает. Проверено 15 игр подряд (13 из них победные). Поэтому, если футболист снова отметится голом - что он успешно делает на играх КЧМ - то ждем интересную развязку этого матча.

"Мамелоди" - "Флуминенсе": бразильцы против бразильцев

Да-да, не удивляйтесь, что в этой паре есть африканская команда. "Мамелоди" заявляет бразильский стиль игры и всеми силами акцентирует, что их концепция - играть именно на уровне далёкого континента. И вот жребий подарил им возможность проверить, соответствует ли желание реальности. Мы увидели суперперфоманс в игре против "Боруссии" - поражение 3:4 стало эффектной заявкой на сохранение шансов в борьбе за плей-офф. Да и вообще, группа F оказалась не громкой по именам, но очень боевой - "Флуминенсе" тоже замахнулся на статус игры сезона и настрелял с "Ульсаном" триллер 4:2. Теперь эти две нестандартные команды сойдутся в очном поединке за только одну путевку. Их может быть 2, но только если немецкий фаворит группы неудачно проведет свой матч. Обязательно к просмотру.

"Зальцбург" - "Реал": австрийцы выбьют Алонсо?

Группа Н удивила в обоих турах. Сначала "Зальцбург" зацепился за победный матч и держится за шансы попасть в плей-офф. Затем "Реал" внезапно оказался не фаворитом группы, а проходным участником. Теперь эти две команды должны решить между собой, кто из европейцев отправится домой. Обеим не стоит забывать об "Аль-Хиляле", находящемся на расстоянии гола. И хотя победа в турнире ничего не дает, кроме кубка, австрийцы готовы попортить нервы Алонсо. Пока новый коуч сливочных не радует Переса; не помогла даже очередная победа над "Пачукой". Лишь выход в следующий этап КЧМ станет удовлетворительным результатом, но с таким составом и с таким прошлым от тренера ждут как минимум финала турнира.

"Ювентус" - "Манчестер Сити": чилловые парни

Это еще один матч уровня ЛЧ, который привезли в США. Европейцы легко прошлись по своим соперникам и справились со всеми возможными преградами - теперь пришло время определить, кто заслуживает первое место группы. Пеп продолжит проверять, на что способны новички, ибо для него защита титула будет аж на стадии плей-офф. Тудор же приспосабливается к уже имеющимся футболистам - Копмейнерс жаловался, что его ставят играть не туда. Независимо от того, как пройдет турнир, фанаты "Сити" довольны возвращением Родри - он понемногу включается в процесс после травмы, а значение футболиста подчеркивают и его одноклубники, и сам Гвардиола. Так же кайфует в Штатах и "Ювентус", особенно в кабинете Трампа.

"Эсперанс Тунис" - "Челси": решающая проверка Марески?

Эта глубоко утренняя (по Киеву) игра снова пройдет в одном из самых жарких городов США - в Филадельфии фиксируют чрезвычайную жару, а температура днём поднимается до +35. Вспомните, как запасные игроки "Боруссии" смотрели матч своей команды в подтрибунке в первом тайме. Похоже, что здесь возможна такая же схема для лондонцев, которые больше привыкли к английским дождям. Ливня не ждём - ни реального, ни голевого; его забирает с собой лидер группы "Фламенго" (как и квалификацию в плей-офф). В этой паре мы сможем посмотреть, способен ли Мареска настроить "Челси" на битву в решающий момент, потому что это уже не Лига конференций и поражение в прошлом туре стало неожиданным для всех. И хотя уровень соперника ощутимо ниже, "Эсперанс" не собирается тратить впустую долгожданное возвращение на КЧМ и даже за один гол будет держаться как за соломинку.