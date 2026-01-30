'Это зло, самое конченое': российский соперник Тайсона Фьюри заявил, что в РФ есть нацизм

Российский боксер Арсланбек Махмудов внезапно заявил о том, что в стране-агрессорке, а именно на Северном Кавказе, существует нацизм. Представитель супертяжелого веса, против которого выйдет в ринг после своего возвращения Тайсон Фьюри, назвал это главной проблемой региона РФ.

Такое мнение Махмудов выразил в интервью порталу mma.metaratings.ru. 36-летний уроженец Моздока пожаловался на то, что разные народы Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алания, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев считают себя лучше других.

"Сейчас я вижу самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло роднится со злом Иблиса, который сказал: "Я лучше него". Вот это зло, самое конченое. В чем проявляется? В том, что каждый считает себя лучше", – сказал Махмудов.

Напомним, что поединок Фьюри – Махмудов состоится 11 апреля в Великобритании и станет первым в истории живым боксерским шоу американского сервиса Netflix на британской земле.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри показал видео с украинским супертяжем, который помогает ему готовиться к возвращению на ринг.

