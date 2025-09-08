'Это влияет. Надеюсь, игроки не будут слушать': Ребров назвал проблему сборной Украины перед матчем с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил уверенность в том, что отставка тренера Фернанду Сантуша из команды Азербайджана повлияет на очную игру соперников в отборе ЧМ-2026. Наставник "сине-желтых" при этом выразил надежду на то, что его слов не услышат подопечные.

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед матчем в Баку 9 сентября, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Специалист признался, что тренерский штаб украинцев будет вносить коррективы в стратегию и тактику на поединок.

"Это влияет на подготовку. Мы будем делать необходимые коррективы. Мы представили игрокам команду соперника, показали, за счет чего азербайджанцы играют в атаке и в обороне. Но важно, что покажем мы. Я считаю, сборная будет готова к любой модели игры в исполнении Азербайджана. Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Потому что когда команды меняют тренеров, это может восприниматься по-разному. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет непростая игра. Мы сделаем все, чтобы игроки это понимали", – сказал Ребров.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина. Время начала – во вторник, 9 сентября, в 19:00 по киевскому времени. Искусственный интеллект назвал точный счет поединка в Баку.

Напомним, что украинская сборная проиграла Франции в стартовом матче отбора к первенству планеты будущего года.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026 сборная Украины потеряла звездного легионера.

