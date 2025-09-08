Отставка главного тренера: за 1 день до матча Азербайджан – Украина в отборе ЧМ-2026 принято громкое решение

Сборная Азербайджана по футболу за сутки до матча с Украиной в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года объявила об отставке главного тренера Фенранду Сантуша. Контракт между местной федерацией (АФФА) и португальским специалистом был разорван по обоюдному согласию.

Об этом говорится на официальном сайте АФФА. Причины такого решения не называются, однако в стартовой игре квалификации мундиаля азербайджанцы потерпели фиаско в Рейкьявике, где проиграли сборной Исландии со счетом 0:5. На матч с "сине-желтыми" в Баку хозяева поля выйдут под руководством Айхана Аббасова, который работает с "молодежкой".

Сантуш возвглавил азербайджанскую национальную команду в июне 2024 года. Под его руководством сборная провела 11 матчей, в которых лишь дважды сыграла вничью при общей разнице мячей 4-29.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина. Время начала – во вторник, 9 сентября, в 19:00 по киевскому времени. Искусственный интеллект назвал точный счет поединка в Баку.

Напомним, что украинская сборная проиграла Франции в стартовом матче отбора к первенству планеты будущего года.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026 сборная Украины потеряла звездного легионера.

