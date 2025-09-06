Звездный легионер уехал из сборной Украины после поражения от Франции и не сыграет с Азербайджаном. Видео

Стало известно, что сборная Украины по футболу потеряла одного из ключевых игроков перед матчем против Азербайджана. Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков покинул расположение команды после поражения от Франции и не примет участие во втором туре отбора на ЧМ-2026. Причиной стала мышечная травма, полученная им еще на клубном уровне.

Видео дня

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола подтвердила, что 27-летний хавбек не успеет восстановиться к ближайшему поединку. Встреча Азербайджан – Украина состоится 9 сентября в Баку, начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени. Таким образом, Сергей Ребров не сможет рассчитывать на усиление в атакующей линии команды.

Виктор Цыганков считается одним из лидеров национальной сборной. Воспитанник киевского "Динамо" долгие годы был ключевым игроком клуба, а в 2023 году перебрался в испанскую "Жирону", где быстро стал важной фигурой.

На чемпионате Европы-2020 Цыганков также был частью украинской команды. Тогда сборная под руководством Андрея Шевченко впервые в истории добралась до четвертьфинала, а сам хавбек выходил на поле в пяти матчах турнира. Несмотря на скромную статистику, его активность на фланге помогала Украине удерживать баланс в атаке.

Всего же Виктор за всю свою карьеру в национальной команде провел 61 матч, забив 13 голов и сделав 7 ассистов.

5 сентября мужская сборная Украины по футболу открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-х минуте и вообще тускло провели первую половину. На второй тайм снова вышла другая команда, которая имела моменты, чтобы сравнять счет, и даже испытала на прочность штангу, но проиграла – 0:2.

OBOZ.UA опубликовал аналитический материал о том, что же было не так во вчерашнем матче и почему Ребров и компания в очередной раз не могут нормально изучить соперника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!