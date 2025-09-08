Искусственный интеллект назвал точный счет матча Азербайджан – Украина в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины во вторник, 9 сентября, проведет второй матч квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. После стартового поражения от команды Франции подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде с Азербайджаном.

Встречу принимает стадион имени Тофика Бахрамова в Баку. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина Навало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не имеет сомнений в том, что "сине-желтые" возьмут три очка. При этом нейросеть считает, что нашей команде удастся не пропустить.

"Украина, несмотря на поражение от Франции (0:2) в первом туре, имеет более высокий класс игроков и занимает 26-е место в рейтинге ФИФА, тогда как Азербайджан – 122-е. Азербайджан потерпел разгромное поражение от Исландии (0:5), что свидетельствует об их уязвимости в защите. Мой прогноз: Азербайджан 0:2 Украина 0:2 Украина. Этот счет отражает преимущество Украины в классе, их потребность в очках после стартового поражения и вероятность "сухой" победы (коэффициент на "сухую" победу Украины – 2,47)", – спрогнозировал результат ИИ.

