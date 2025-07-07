Попал в черный список: 'Реал' принял новое решение по вратарю сборной Украины – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин все-таки может покинуть мадридский "Реал", так как новый наставник команды Хаби Алонсо не видит нашего соотечественника конкурентом бельгийцу Тибо Куртуа. Голкипер вошел в список трех футболистов, которые должны провести переговоры с тренером и окончательно определиться со своей карьерой.

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Об этом информирует портал Defens Central со ссылкой на Radioestadio Noche. Вместе с Луниным в "черный список" вошли испанский полузащитник Дани Себальос и бразильский нападающий Родриго Гоис. Все трое проведут встречу с Алонсо, чтобы понять свой статус в команде.

Отмечается, что "Реал" готов продать футболистов. При этом ранее СМИ сообщали о том, что Лунин собирался продолжить карьеру в команде как минимум до конца следующего сезона. Окончательное решение по карьере в "королевском клубе" украинец примет после клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно о том, что "Реал" отверг предложение в 15 миллионов евро о переходе нашего футболиста в "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне Лунин сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть игр отыграл на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, в мадридском "Реале" видят Андрея Лунина следующим основным вратарем после того, как выступления закончит бельгиец Тибо Куртуа.

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