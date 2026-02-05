Тренер молодежной сборной России по лыжным гонкам Андрей Нутрихин выразил уверенность в том, что отстранение от международных соревнований только позитивно повлияло на его подопечных. Специалист объяснил это тем, что юные спортсмены могли ориентироваться на сильнейших в РФ, которые выступали только во внутренних турнирах.

Об этом Нутрихин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today, который из-за санкций прячется за аббревиатурой RT. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал очевидным свое мнение, так как в России якобы повысилась конкуренция между спортсменами.

"Наверное, ужасную вещь скажу, но то, что основной состав национальной сборной все эти годы находится внутри страны, никуда не уезжая, дало молодежной сборной возможность очень быстро добиться прогресса и прилично "поджать" старших, как сказал бы Легков. Для молодых это здорово, когда есть такая возможность, когда все сильнейшие постоянно перед глазами. Это настолько для всех очевидно, что я даже не стесняюсь об этом говорить", – сказал Нутрихин.

Ранее бывший биатлонист Дмитрий Васильев, известный своим неприкрытым шовинизмом, потребовал отстранять от турниров спортсменов, которые критикуют представителей РФ и страну-агрессора в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

