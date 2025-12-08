УкраїнськаУКР
Чемпион ОИ из РФ потребовал отстранять иностранных спортсменов за критику России

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев возмутился словами шведского биатлониста Себастьяна Салуэльссона, который усомнился в существовании "нейтральных российских спортсменов". Ярый Z-патриот обвинил представителя скандинавской страны в политизации спорта и призвал его отстранить от соревнований.

Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что Самуэльссон не имеет права критиковать россиян, а также с неприкрытым и характерным для представителей РФ шовинизмом обозвал шведа недоразумением.

"То, что говорит Самэульссон, – это его личное дело. Что-то я не помню его высказываний по поводу допинговых скандалов в различных странах, в том числе и в Америке. Зато он высказывается только в адрес России. Вместо того, чтобы заниматься спортом, а не лезть в политику, он говорит непонятно что. Таких людей, вообще-то, надо отстранять от спортивной деятельности, потому что они нарушают основополагающие принципы олимпизма. Это недоразумение какое-то под названием Самуэльссон. Пусть тявкает, пока у него есть такая возможность", – сказал Васильев.

Дмитрий Васильев.
Отметим, что реакция шведского биатлониста связана с тем, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян в так называемом нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

