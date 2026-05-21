'Это не фейк': Усик выступил с заявлением о завершении карьеры и бое с Верхувеном

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) подтвердил, что поединок против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО) станет одним из последних в его карьере. Украинец вскоре планирует уйти с профессионального ринга, однако это будет сделано в соответствии с планом, который он разработал вместе со своей командой.

Об этом Усик заявил в интервью ВВС. 39-летний уроженец временно оккупированного Симферополя также отметил, что он серьезно относится к противостоянию с Верхувеном. По словам нашего соотечественника, для него не имеет значения имя и статус соперника, а тренировки всегда остаются тяжелыми.

"Я не закончу карьеру после боя с Рико. У меня будет еще два, может быть, три боя. Я составил план на будущее для этого боя. У меня есть секретный план. Я хочу построить бизнес. Это один из моих последних боев, но я делаю шоу. Соперники могут быть разными, но моя подготовка не отличается. Я тяжело тренируюсь, выполняю много работы на спаррингах, в физической подготовке. Я тренировался так же, как перед боями с Тайсоном Фьюри или Даниелем Дюбуа. Потому что бой с Рико серьезный. Это не фейк. Для меня это не шоу, а бой", – сказал Усик.

Отметим, что украинец и нидерландец уже встретились в Египте, где состоится бой, и провели дуэль взглядов. Также нашего соотечественника потребовали отправить "в лабораторию на обследование".

На кону поединка Усик – Верхувен 23 мая будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александру в случае победы будут зачтены обязательные защиты титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). При этом Рико не сможет их взять, если совершит апсет. А WBC представил специальный приз победителю, стоимостью 540 000 долларов.

